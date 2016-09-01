Брянск, 1 сентября, 2016, 13:55 — ИА Регнум. В Брянской области в суд направлено дело в отношении лесничего и жительницы Клинцов, которые незаконно вырубили деревьев на 3,5 млн рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по Брянской области, они обвиняются по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, совершённая в особо крупном размере», максимальное наказание по которой — 7 лет лишения свободы.

H.-J. Sydow Вырубленный лес

По версии следствия, женщина обманом получала справки о необходимости выделения древесины для граждан. После всех необходимых операцией она обратилась к лесничему, который не удосужился проверить подлинность запросов и помог женщине.

«Фигурантам дела было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 260 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная рубка лесных насаждений, совершённая в особо крупном размере», — говорится в сообщении пресс-службы.

ИА REGNUM отмечает, что в конце 2015 года в Брянске началась работа по наведению порядка в лесной сфере. Депутаты областной думы проводят рейды и занимаются проверкой документов. Итогом этой работы стало уголовное дело в отношении депутата Александра Тюлина. По версии следствия, под его фактическим руководством три коммерческие организации в 2014 году незаконно вырубили лесные насаждения на территории Навлинского и Трубчевского районов Брянской области. Ущерб от такой деятельности составил 38,4 млн рублей. Кроме того, он обвиняется в уклонении от уплаты налогов.