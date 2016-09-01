Ростов-на-Дону, 1 сентября, 2016, 13:53 — ИА Регнум. 31 августа вечером, в Миллеровском районе Ростовской области попал в ДТП пассажирский автобус из Донетчины. Об этом 1 сентября сообщает пресс-служба МЧС ДНР, передает ИА REGNUM.

fignetto Автомобиль, побывавший в аварии

«В результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 31 августа 2016 года в 18 часов 20 минут на территории Миллеровского района Ростовской области РФ, произошло столкновение пассажирского автобуса Mercedes-Benz и грузового автомобиля», — информирует МЧС ДНР.

В спасательном ведомстве ДНР опубликовали предварительный список пострадавших и погибших. Для родственников и близких пострадавших в результате ДТП работает «горячая линия». Отмечается, что в результате ДТП погибла жительница п. Булавинка г. Енакиево (под контролем ДНР) Наталья Владимировна Болбас, еще восемь граждан Украины получили тяжелые травмы. «В автобусе находились 29 человек, в том числе два водителя… Автомобили получили механические повреждения», — уточнили в ДНР.

По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель автобуса, житель г. Горловка (Донетчина, под контролем ДНР).

Напомним, 24 августа 2016 года в Ростовской области попал в ДТП микроавтобус, следовавший из Грузии в Украину. Водитель врезался в разделительный отбойник. В результате удара всех пассажиров буквально выбросило из салона микроавтобуса. Двое из них погибли, еще семеро пострадали. Также 24 июля 2016 года в Ростовской области попал в аварию пассажирский автобус Краснодар-Богучар. Автобус с туристами выехал из Ялты и направлялся в Ростов-на-Дону. В автобусе находились девять пассажиров и два водителя. Один водитель погиб, 10 человек (граждане Украины) были госпитализированы.