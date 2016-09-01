Рига, 1 сентября, 2016, 13:53 — ИА Регнум. Во дворе одного из частных домов в Краславском районе Латвии (недалеко от границы с Белоруссией) установлен огромный флагшток, на котором развевается флаг Российской Федерации, сообщает портал Skaties.lv.

footboots.ru Флаг России

Как стало известно, бдительный гражданин Латвии наткнулся на фотографию дома с флагштоком, когда рассматривал объявления о продаже недвижимости в Краславском районе. В связи с этим он обратился в полицию и поинтересовался, являются ли такие действия владельцев дома законными.

В свою очередь в Госполиции заявили, что в Латвии нет закона, который запрещает установку во дворе частного дома флага любой другой страны. «Единственное, что в праздничные или траурные дни в этом случае рядом с флагом другого государства нужно вывешивать флаг Латвии», — указали в Госполиции.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в марте 2014 года на пикете в поддержку Крыма в Риге некий Дайнис Рутенберг отобрал флаг РФ у одного из пикетчиков, сломал об колено древко и порвал полотнище. Рутенберг потом объяснял, что его вывело из себя использование флага Российской Федерации на этом мероприятии.

Прокурор требовал для нарушителя 100 часов принудительных работ и 15 евро компенсации пострадавшему. Однако суд Видземского предместья Риги оправдал обвиняемого, а Рижский окружной суд оставил решение неизменным.

В свою очередь Генеральный прокурор Латвии Эрик Калнмейерс заявил в интервью газете Latvijas avīze, что Дайниса Рутенбергса, который обвинялся в порче флага России во время пикета в поддержку Крыма, нужно было признать виновным в действии, основанном на нетерпимости. У него не было права агрессивно относиться к выражавшему свое мнение участнику шествия, если мнение не нарушает закон, подчеркнул генпрокурор.