Рим, 1 сентября, 2016, 13:49 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Миграция

После разрушительного землетрясения в Италии тема помощи мигрантам стала особенно острой. Граждане страны возмущены до предела: для помощи пострадавшему населению собирают фонды всеми различными способами, для размещения мигрантов Европа выделяет фонды по 35 евро в день на человека. На фоне последней новости о том, что Италия за один приняла более 3 тысяч беженцев, обиду народа и нежелание мириться с такой ситуацией высказал в своем блоге журналист Андреа Пазини.

«Что нам, итальянцам, нужно еще сделать для мигрантов?» — спрашивает автор и перечисляет программы по спасению Mare Nostrum и Triton, — «мы забираем нелегальных мигрантов прямо в море». Затем итальянцы размещают мигрантов в приемных центрах, кормят и одевают, чтобы потом слышать, что итальянский народ расист. Пазини продолжает этот список цыганами, которым позволяют не платить налоги, чтобы жить в самодельных лагерях и без каких-либо удобств. Исламистам позволено диктовать свои правила, строить мечети на каждом углу, не зная точно, откуда же берутся средства для финансирования строительства. В это время итальянцы становятся жертвами стихийных бедствий, по-прежнему живут в бараках после землетрясений, произошедших нескольких десятилетий назад. Пожилые люди выживают на пенсию в сумме 300 евро в месяц. Мужественная молодежь, с высшим образованием, не представляют своего будущего, потому что по льготной скоростной полосе их обгоняют неквалифицированные знакомые знакомых, у которых есть нужные связи.

В статье итальянское правительство обвиняется в дискриминации своего же собственного населения. Некоторое время назад в городе Фермо после драки с местным жителем умер мигрант Эммануэль Чиди Намди. Пресса уже заклеймила его, как экстремиста, расиста и убийцу на расовой почве. Судья даже не стал слушать показания свидетеля, который говорил, что мигрант первым начал драку. На похоронах были все высшие должностные лица государства. Но где же были эти люди, когда хоронили жертв теракта в Дакке? Когда хоронили Пьетро Ракканьи, который был убит два года назад четырьмя нелегальными мигрантами из Албании? Автор возмущен, что ни один политик не говорил о расизме на похоронах вышеуказанных людей. Ни один сенатор не пошел на похороны. «Есть жертвы серии, А и серии B, для них мы будем всегда и только жертвами серии B».

Грубо нарушается существующие социальные нормы Италии. Итальянские семьи беднеют изо дня в день, предприниматели борются против бюрократии, которая вынуждает их платить до 60% своих доходов в виде налогов. Итальянские правоохранительные органы не имеют средств, они лишены уверенности в той борьбе, которую ведут с преступностью. Система здравоохранения рушится. Чтобы обратиться к специалисту по бесплатному талону придется ждать месяцы, если не годы. А скорая помощь? Вы зайдете утром и выйдите на улицу ночью, в то время как всем нелегальным мигрантам стелют красные ковры.

«Плохой и уродливый людоед из сказки — это мы, у нас нет сердца, мы не отдаем себя на 100 процентов, как мы должны», — отмечает с горечью журналист и критикует также слова папы римского Франциска, который недавно заявил, что «Бог в мигрантах». «Но Бог не существует для разведенных отцов, которые спят в машине, чтобы дать будущее своим детям. Для тех, кто собирает мусор и подбирает огрызок яблока просто чтобы съесть что-нибудь. Для тех итальянцев, которые стоят в очереди в ночлежку, чтобы не провести ночь на скамейке. Для нашего безработного соседа, который думает о самоубийстве. Бог от этих людей, в соответствии с настоящими постулатами церкви, отвернулся», — пишет Андреа Пазини.

В статье звучит и предложение в адрес политиков и церкви: принять мигрантов у себя дома. «Политики Италии продолжают говорить, что мы должны принять нелегалов в нашем доме, мы должны поддерживать бедные общины со всех сторон мира, что интеграция является фундаментальной. Но те, которые сидят на скамейках нашего парламента, какой подают пример? Примите мигрантов в ваших дворцах и резиденциях, откройте двери монастырей для размещения и поддержки всех нелегальных мигрантов в Италии. Быть хорошими на словах легко. Мы должны кричать об этом на каждом углу: интересы собственного народа — прежде всего».

Итальянцы ежедневно, засучив рукава, делают даже больше того, что они должны делать. Каждый день они должны стараться, чтобы свести концы с концами, чтобы заплатить налоги, не получая ничего взамен, ни обслуживания, ни защиты, ничего. «Мы устали от того, что наши деньги грабят и используют их для поддержания тех, кто не итальянец. Правящему классу этой страны должно быть стыдно, они должны представлять с честью итальянский народ, и все же каждый день они обвиняют свой народ, обкрадывают и используют. Настоящие расисты — это вы», — резюмирует автор статьи.