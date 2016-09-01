Москва, 1 сентября, 2016, 13:48 — ИА Регнум. Правительство продолжает поддерживать сельское хозяйство. Об этом 1 сентября в ходе заседания правительства заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Серебрякова Зинаида. Капуста. Село Нескучное. 1909

«Сегодня распределяются субсидии из федерального бюджета на поддержку экспорта продукции, мы продолжаем поддерживать сельское хозяйство, для этой цели будет направлено регионам порядка 2,7 млрд рублей на возмещение затрат по модернизации тепличных комплексов и других агропромышленных объектов», — сказал Медведев.

Напомним, тема импортозамещения стала всё чаще озвучиваться российскими властями в свете существования антироссийских санкций. Замещение импорта происходит в последние годы удвоенными темпами — особенно это касается сельскохозяйственной сферы.