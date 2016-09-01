Донецк, 1 сентября, 2016, 13:44 — ИА Регнум. Сегодня, 1 сентября, на Донетчине подразделения ВСУ соблюдают режим прекращения огня. С ночи подразделения ДНР не подвергались обстрелам. Об этом заявил замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, передает ДАН.

Михаил Авилов. Артиллерийский обстрел неприятельского наблюдательного пункта. 1914-1917

«Если говорить в период за все 31 августа, то нарушения были, но после 12 ночи нарушений зафиксировано не было», — заверил Басурин.

Также соблюдение режима тишины подтвердили представители местных властей в Горловке, Ясиноватой, Докучаевске и Донецке (под контролем ДНР). «Мне нечего сказать, ни одного выстрела не было. Режим тишины соблюдался», — сказал и.о. мэра Горловки Иван Приходько.

В свою очередь, пресс-служба полномочного представителя ДНР в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию конфликта в Донбассе, главы Народного совета ДНР Дениса Пушилина информирует, что сегодня участники Контактной группы проведут консультации в режиме видеоконференции.

Напомним, 26 августа в Минске прошла встреча участников Контактной группы и заседания всех четырех профильных подгрупп. Представители украинской стороны предложили с 1 сентября 2016 года установить режим полного и бессрочного прекращения огня на Донбассе. В свою очередь, представители ДНР и ЛНР поддержали инициативу Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября спикер пресс-центра штаба АТО Иван Арефьев заявил, что с начала суток ВС ДНР и ЛНР придерживаются режима прекращения огня. «С начала суток, 1 сентября, обстрелов не было», — сказал Арефьев.