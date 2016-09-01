Рим, 1 сентября, 2016, 14:02 — ИА Регнум. Если Европейский союз не предпримет конкретных и эффективных мер для своего преобразования в течение следующих нескольких месяцев, его ждет необратимый путь к упадку. Для того чтобы избежать этого, у блока осталось не так много времени, поэтому необходимы быстрые и смелые действия, пишет бывший председатель Совета министров Италии Энрико Летта в статье, опубликованной Chatham House.

ИА REGNUM ЕС

Выход Великобритании из состава ЕС стал сильным ударом по европейскому блоку, однако то, что последовало за референдумом о членстве Соединенного Королевства в ЕС, оказало еще более тяжелое воздействие. Решение Великобритании, вызванное прежде всего проблемами в самом Соединенном Королевстве, стало восприниматься как отвержение ЕС вообще, со всеми её несправедливыми и крайне негативными побочными эффектами.

Первоначальную реакцию континентальной части ЕС можно было охарактеризовать как разрыв, за которым последовала крайняя пассивность. Подход «ведем дела как прежде» недостаточен для того, чтобы ответить на событие такой исторической значимости. Сейчас ЕС, кажется, движется к саммиту в Братиславе, который состоится 16 сентября, в полной тьме и «с выключенными фарами», как будто союз может позволить себе закончить встречу обычными формулировками «Европейский совет приветствует», «лидеры ЕС призывают» и так далее.

Однако истина состоит в том, что глубокий пересмотр процесса европейской интеграции был бы необходим даже и без Brexit. Сейчас же решение граждан Великобритании продемонстрировало более важные причины идти на такой шаг.

Хотя в данный момент, отмечает Летта, ЕС и сталкивается с наихудшим из возможных решений, которые мог принять народ Великобритании для своей страны и для остальной Европы, Brexit может стать новой реальностью, благодаря которой ЕС признает невозможность ведения дел «как прежде».

Часто говорят, что нельзя упускать возможность, предоставляемую кризисом. Это утверждение никогда не было настолько истинным, как сейчас. В любых ответных действиях ЕС должна быть проведена линия между разрывом и новым началом или перезагрузой. В центре стратегии оставшихся 27 стран-членов ЕС, в особенности 19 государств еврозоны должно находиться именно новое начало. Такая стратегия не должна быть привязана или обусловлена разрывом с Великобританией, который будет носить сложный, изматывающий и неудовлетворительный характер, со многих точек зрения. Этот разрыв должен осуществляться профессионально и хладнокровно. Необходимо решить целый ряд вопросов, однако делать это нужно бесстрастно. Одним словом, нужно, чтобы этот клубок сложных вопросов был сведен до правовой стороны дела.

В достижение такой перезагрузки, с другой стороны, должны быть сделаны наибольшие из возможных политические и эмоциональные вложения. И начинать нужно с самого евро, чья полная реализация должна является наиважнейшей задачей.

Благодаря достижению этого евро сможет более эффективно гарантировать процветание и благосостояние граждан, при этом способствуя большей стабильности еврозоны и увеличивая способность валюты предотвращать новые кризисы. Лидеры ЕС как единое целое должны поставить себе задачу более эффективно защищать своих граждан с экономической и социальной точек зрения, не говоря уже о том, чтобы гарантировать им безопасность и защиту гражданам своих стран.

Раскол, который испытывает европейское общество, коренится в разрыве между теми, кто выиграл и проиграл от глобализации. Благодаря тому, что до кризиса 2008 года те, кто выигрывал от глобализации, были в большинстве, укрепилось ложное убеждение в том, что остальная часть населения — проигравшие от глобализации — являлись печальным побочным эффектом.

Кризис поставил крест на этой убежденности. Страх в обществе ЕС вышел на первые роли, и многие из тех, кому не посчастливилось вкусить плодов глобализации, стали выражать свое желание вернуть «прекрасные ушедшие деньки». Они сформировали партии, которые усиливали их страхи, а также выражали эти страхи все более четко и громко. В Великобритании такие партии смогли добиться наиболее значительных результатов — произошел Brexit.

Любая мысль о том, чтобы вернуться «в прекрасные ушедшие деньки» является чистой воды заблуждением. Мир не стоит на месте. Когда Соединенное Королевство входило в тогдашнее Европейское экономическое сообщество, объем экономики Китая составлял 1% от мировой, на сегодняшний день на долю КНР приходится пятая часть, что эквивалентно всей Европе.

Если возврат к понятному прошлому является заблуждением, такой же ошибкой является и попытка не придавать особого значения имеющим сейчас место трениям и не делать шагов в сторону разрешения проблемы роста неравенства в европейском обществе.

Если лидеры ЕС откажутся от того, чтобы делать выводы из нынешнего тяжелого состояния союза, они совершат худшую из возможных ошибок. ЕС не может быть союзом исключительно для тех, кому глобализация идет на пользу, он должен защищать всех своих граждан.

Необходимо снова зажечь энтузиазм общественности тогда, когда кризис и неопределенность уничтожили образ постепенного, но неизбежного прогресса, который сопровождается преимуществами для каждого. Тогда у ЕС появляется возможность вернуться к истокам европейского соглашения, от которого блок в последние годы все больше отклоняется, стремясь ко все большей бюрократизации.

Пришло время государственной мудрости заменить бюрократию. Граждане ЕС обращаются к своим представителям, потому что они стремятся к определенности и требуют защиты и безопасности. У политической системы ЕС в старой Европе есть уникальная способность к своему воспроизведению. Такую возможность нельзя пускать на ветер.