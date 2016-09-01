Москва, 1 сентября, 2016, 13:44 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил о том, что Россия упрощает проведение сделок для Азиатского банка инфраструктурных инвестиций и Банка развития БРИКС. Об этом он заявил в ходе заседания правительства.

government.ru Дмитрий Медведев

По словам главы правительства, данный шаг требуется для того, чтобы «два этих новых института развивались и проводили операции в нашей стране».

Напомним, декларация о создании Банка развития БРИКС была подписана странами-участницами организации по итогам саммита в городе Форталеза, который проходил с 15 по 17 июля 2014 года. Банк будет специализироваться преимущественно на инфраструктурных проектах на территориях стран-участниц БРИКС. Также был создан пул валютных резервов — как конкурент МВФ.