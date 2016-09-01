Москва, 1 сентября, 2016, 13:43 — ИА Регнум. В России во втором квартале 2016 года зафиксировано 124,3 тысячи кредитов, носящих признаки кредитного мошенничества. По сравнению с первым кварталом 2016 года, выдача кредитов с признаками мошенничества сократилась на 53,5%. Таковы данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Квентин Метсис. Ростовщики. 1510

«Положительные результаты, которые фиксируются, — заслуга всей кредитной индустрии. По мере подключения к взаимодействию всех кредиторов преступления в сфере розничного кредитования в стране станут малоэффективными и в конечном итоге перестанут оказывать влияние на рынок», — заявил генеральный директор НБКИ Александр Викулин.