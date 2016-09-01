Ереван, 1 сентября, 2016, 13:40 — ИА Регнум. В новом учебном году в Армении в первый класс пошли около 40 тысяч учеников, заявила начальник управления общим образованием министерства образования Нарине Ованнисян.

Photolure Первоклассники в городе Шуши, Карабах

Предварительно, в новом учебном году в Армении в первый класс пойдут больше учеников, чем в 2015-м, когда их было 39 246. По словам Ованнисян, окончательное число учеников и студентов станет известно позже.

В День знаний в Армении начали работу 1430 школ, в 400 из которых меньше 500 учеников. Если в Ереване и в других городах Армении количество школ осталось неизменным, то в деревнях и сёлах ситуация, по мнению армянской прессы, «катастрофическая».

Официальная статистика молчит о том, в скольких населённых пунктах закрылись школы из-за отсутствия учеников, но, как пишет газета «Жоховрурд», школы закрываются одна за другой.

Один из таких населённых пунктов деревня Пор в области Вайоц Дзор. Сельская школа закрылась из-за отсутствия учеников первого класса, а другие ученики будут посещать школу соседней деревни.

Закрылась школа также в деревне Шрвенанц Сюниксой области, а когда-то, по данным издания, там училось 400 учеников.

По данным газеты «Айкакан Жаманак» по крайней мере в 16 сельских школах Армении 1 сентября не откроются двери первых классов. В некоторых школах первоклассников нет уже третий год подряд. Главы сельских общин основной причиной такой ситуации называют миграцию.

В некоторых приграничных сёлах страны ученики идут в школу под звуки выстрелов со стороны азербайджанских постов. В селе Айгепар, несмотря на близость границы, в школу пошли сразу два первоклассника — близнецы Аршак и Артак Аникяны.

Президент Армении Серж Саргсян в послании по случаю Дня знаний и письменности хотя и не обращается к проблеме сельских школ, но признаётся, что «и в школах, и в вузах есть проблемы, которые нуждаются в решении».

По словам Саргсяна, эти проблемы касаются в особенности уровня образования, которым власти недовольны. «Мы недовольны не только по той причине, что совершенство не имеет границ, а потому, что в современном мире темпы развития резко увеличились. Мы обязаны двигаться в ногу с миром. Мы обязаны также ускорить темпы развития образования», — сказал президент Армении.

«Наша задача также сделать хорошее образование доступным для всех. Ни один молодой человек не должен упустить возможность получить качественное образование по причине своей неплатежеспособности», — отметил Серж Саргсян.

Намного лучше обстоят дела в Нагорном Карабахе. Если сравнивать количество рожденных в 2010 году детей, то число первоклассников в Карабахе остаётся в норме. По данным министерства образования Карабаха, которые приводит газета «Жоховурд», в этом году в первый класс пойдут 2600 детей. Для сравнения: в 2013 году эта цифра была ниже примерно на 15% — 2232.

«Таким образом, сравнивая цифры рожденных в последние годы детей и первоклассников, можем утверждать, что в Карабахе практически отсутствует эмиграция, даже после военных действий в апреле 2016 года», — пишет газета.

Издание также напоминает, что, согласно статистике, в последние 8 лет в Карабахе резко возросла рождаемость, примерно на 20%. «Это означает, что в ближайшие годы число первоклассников увеличится», — заключает газета.