Ставрополь, 1 сентября, 2016, 13:39 — ИА Регнум. Три жителя Ставрополья, напавшие на полицейских, попали под следствие. Молодые люди, подозреваемые в разбойном нападении на ювелирный магазин, отбиваясь от преследовавших их полицейских, избили двух сотрудников правопорядка и ранили третьего из газового пистолета.

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Как сообщили ИА REGNUM 1 сентября в пресс-службе СКР по региону, полицейские в настоящее время с травмами различной степени тяжести находятся в больнице. Подозреваемые задержаны, судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Инцидент произошел 26 августа. Три сотрудника полиции попытались задержать членов преступной группы, подозреваемых в разбойном нападении на ювелирный магазин в Юго-Западном районе города Ставрополя. Однако один из злоумышленников открыл стрельбу по полицейским из переделанного газового пистолета. Ранив в ногу одного из стражей порядка, бандиты, угрожая пистолетом, втроем стали избивать другого сотрудника полиции. В результате он получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

После этого подозреваемые хотели скрыться с места происшествия на автомобиле. Их попытался остановить третий полицейский, однако злоумышленники наносили ему удары руками и ногами через окно.

В настоящее время все подозреваемые задержаны, в отношении них возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов» и «Незаконный оборот оружия».

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На Ставрополье страж порядка ранен прямо в контрольном пункте полиции

Напомним, 13 августа в Минеральных Водах (Ставропольский край) группа людей совершила нападение на инспекторов ДПС. Возмутившись намерением сотрудников ГИБДД составить административный протокол в отношении родственника одного из них, семь человек, в том числе один несовершеннолетний и одна женщина, начали бить полицейских по лицу, хватать за форменное обмундирование и кидать в них камни. В отношении нападавших были возбуждены уголовные дела по факту применения насилия в отношении представителей власти.