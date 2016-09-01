Вологда, 1 сентября, 2016, 13:39 — ИА Регнум. Региональная прокуратура усмотрела состав преступления в действиях вологжанина, оставившего без присмотра ружье, из которого случайно застрелился 14-летний мальчик, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правоохранительном ведомстве. Само ЧП произошло еще в июне, однако прокурорская проверка завершилась лишь сейчас.

pixabay.com Охотничьи ружья

«Гражданин, имея при себе охотничье огнестрельное оружие, вместе со своим братом и племянником 10 июня приехал на берег реки Великой в 2 км к западу от деревни Боброво Грязовецкого района. На следующий день он положил охотничье оружие вместе с патронажем в салон своего автомобиля. После этого ребенок беспрепятственно взял оружие и выстрелил себе в голову, что повлекло его смерть. Таким образом мужчина не обеспечил сохранность и безопасность хранения оружия и патронов, исключив доступ к ним посторонних лиц. Это является нарушением правил хранения огнестрельного оружия, предусмотренных ст. 22 Федерального закона от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Максим Пегов.

Материалы проверки прокуратура направила в Следственный комитет, который в настоящий момент возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 224 УК РФ (небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, если это повлекло смерть человека). По инкриминируемой статье ему грозит штраф до 100 тыс. рублей, либо ограничение свободы до года.

Добавим, что подобные случаи в среде охотников происходят на Вологодчине с завидной регулярностью. К примеру, в январе минувшего года вологодский охотник случайно застрелил племянника, после чего застрелился сам. А в ноябре 2015-го нетрезвый егерь на охоте расстрелял из ружья своего приятеля, а затем ранил коллегу.