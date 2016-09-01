Красногорск, 1 сентября, 2016, 13:54 — ИА Регнум. Более 900 тысяч школьников приняли участие в торжественной линейке в Московской области 1 сентября, сообщает РИАМО со ссылкой на заместителя председателя правительства Московской области Александра Чупракова.

Александр Комаров ИА REGNUM 1 Сентября

По словам Чупракова, 70 тысяч подмосковных школьников впервые пошли на торжественную линейку в честь Дня знаний в этом году.

«Сегодня в Подмосковье более 900 тысяч школьников вышли на линейки у своих родных школ, 70 тысяч из них — первоклашки. В этом году 1 сентября в Московской области открыто 14 новых школ, а до конца года свои двери откроют еще 11» — заявил зампред.

Напомним, по данным пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства региона, в День знаний около 12 тысяч школьников впервые сели за парты в 16 новых школах, построенных в области к 1 сентября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, острой для области остается и проблема учреждений среднего образования. Так, в Подмосковье все еще есть школы, работающие во второю и третью смены. Так, в Ногинске бурное строительство жилья и отсутствие социальной инфраструктуры вынудило местных школьников заканчивать школьные занятия после семи часов вечера. Родители школьников в Серпуховском районе в мае объявили голодовку — в местной школе не хватает мест: дети также обучаются вечером.