Ставрополь, 1 сентября, 2016, 13:38 — ИА Регнум. В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело в отношении троих местных жителей — 22, 23 и 24 лет, которые подозреваются в нападении на сотрудников полиции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 сентября сообщили в пресс-службе СКР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сотрудник полиции

26 августа сотрудники полиции проводили мероприятия по розыску и задержанию преступной группы, ранее совершившей разбойное нападение на ювелирный магазин в Ставрополе. При попытке задержания подозреваемых те, по версии следствия, оказали вооруженное сопротивление полицейским. Один из молодых людей выстрелил в полицейского из переделанного газового пистолета и прострелил ему голень, а затем трое подозреваемых избили двоих других полицейских. В результате один из пострадавших получил серьезный перелом ноги, второй — закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, у третьего — многочисленные ушибы и ссадины.

Сейчас пострадавшие полицейские госпитализированы.

Подозреваемые задержаны и по ходатайству следователя судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Это уже второе нападение на сотрудников полиции в регионе за последнее время. Так, 13 августа в Минеральных водах толпа из семи человек забросала камнями сотрудников ДПС, которые ранее оштрафовали родственника нападавших.