Ярославль, 1 сентября, 2016, 13:37 — ИА Регнум. В Ярославле были расклеены листовки кандидата в депутаты Госдумы России по 194 одномандатному округу, депутата Ярославской областной думы Сергея Балабаева без выходных данных. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в избирательной комиссии Ярославской области. Листовки были расклеены на остановочных комплексах Фрунзенского района, от которого и избран депутатом областной думы Сергей Балабаев.

На листовке изображен сам Балабаев со слоганом «Пока другие обещают — я делаю», эмблема партии «Справедливая Россия», от которой выдвинут кандидат, и подпись «18 сентября я голосую за». Агитационный материал не содержит выходных данных, то есть на нем не написано где он изготовлен, и был ли оплачен из избирательного фонда кандидата.

Жалобу на листовку 31 августа рассмотрела рабочая группа Избирательной комиссии Ярославской области. Сам Сергей Балабаев заявил, что не причастен к изготовлению и распространению агитматериала.

«Я не заказывал нигде данную листовку, не давал указаний ее распространять. На мой взгляд, это — провокация оппонентов», — заявил Сергей Балабаев.

Стоит отметить, что качество данной листовки достаточно низкое — она сделана на низкокачественной бумаге, и имеет грубый дизайн. Кроме того, использована фотография кандидата времен выборов депутатов Ярославской областной думы, которая есть в свободном доступе на странице депутата в социальных сетях.

В итоге члены рабочей группы приняли решение признать листовку агитационной, запретить ее распространение и направить в УМВД по Ярославской области запрос с требованием установить круг лиц, причастных к распространению материала.