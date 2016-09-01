Санкт-Петербург, 1 сентября, 2016, 13:35 — ИА Регнум. Наставник петербургского футбольного клуба «Зенит» Мирча Луческу приостановил трансфер полузащитника Акселя Витселя в итальянский «Ювентус», сообщает 1 сентября «Р-Спорт».

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В Италии 27-летний бельгиец уже успел пройти медкомиссию и готовился к подписанию договора с туринцами, когда Луческу заявил о приостановке сделки из-за того, что в клубе пока нет достойной замены хавбеку.

Витсель сможет перейти к туринцам в зимнее трансферное окно за $5−6 млн. Кроме того, его договор с «Зенитом» истекает по завершении нынешнего сезона, а значит летом он сможет войти в состав «Ювентуса» бесплатно.