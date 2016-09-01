Москва, 1 сентября, 2016, 13:34 — ИА Регнум. Количество ошибочных штрафов с комплексов фотовидеофиксации в Москве не превышает 0,001%. Об этом, как передает «Агентство Москва», сообщили в пресс-службе ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД).

Фотовидеофиксация

«ЦОДД подвел итоги работы системы фотовидеофиксации за 8 месяцев, — говорится в сообщении. — Всего по всем видам нарушений было выписано более 10 млн постановлений».

При этом отмечается, что количество ошибочных штрафов, выписываемых со столичных комплексов фотовидеофиксации, равняется не более 0,001%.

В пресс-службе ГКУ ЦОДД добавили, что камеры установлены исключительно на аварийных участках дорог по согласованию с органами ГИБДД.

Согласно статистике ГИБДД, за время работы системы фотовидеофиксации количество пострадавших в авариях на участках, где работают камеры, снизилось примерно на 35%.

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