Астана, 1 сентября, 2016, 13:30 — ИА Регнум. Инфляция в Казахстане в августе 2016 года по сравнению с предыдущим месяцем составила 0,2%, с начала года — 5,4%, по сравнению с августом 2015 года — 17,6%, а за январь-август по сравнению с аналогичным периодом 2015 года — 16,4%. Такие данные обнародовала пресс-служба Агентства по статистике Министерства национальной экономики Казахстана.

picserver.org Инфляция

Как отмечается в сообщении, в августе 2016 года цены на продовольственные товары снизились на 0,4%; непродовольственные товары подорожали на 0,9%; цены на платные услуги выросли на 0,2%. Если же рассматривать статистику с начала года, то цены и тарифы на потребительские товары и услуги увеличились на 5,4%, в том числе на продовольственные товары — на 5,2%, непродовольственные — на 6,1%, платные услуги — на 4,9%.

Между тем, согласно прогнозам министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева, уровень годовой инфляции составит 8,5%.

«В этом месяце инфляция замедлилась. Если вы помните, по концу июля было 0,5%, то по концу августа вышло 0,2%. Годовая с 1 сентября (2015 г.) по 1 сентября (2016 г.) все еще высокая — 17,6%, но если вот этот темп, который в августе — 0,2%, сохранится, то до конца года я думаю мы выйдем где-то к 8,5%». Я думаю, это будет чуть выше, чем прогноз Национального банка», — сообщил Бишимбаев в кулуарах совместного заседания обеих палат парламента, которое прошло сегодня, 1 сентября, в Астане.

Напомним, ранее Национальный банк Казахстана прогнозировал годовую инфляцию на уровне 8%.

Следует отметить, что не только в Министерстве национальной экономики не разделяют осторожного оптимизма Национального банка по поводу инфляции. Так, аналитики Департамента по исследованиям и управления знаниями Фонда национального благосостояния «Самрук-Казына» полагают, что инфляция в Казахстане в 2016 году может сложиться намного выше запланированного уровня.

«Есть опасения, что понижение цен на нефть может привести к ослаблению тенге. Однако любое ослабление тенге не должно быть резким, так как регулятор планирует участвовать на валютном рынке для смягчения значительных колебаний. Основываясь на общем уровне цен, мы ожидаем, что инфляция останется на довольно высоком уровне. Более реалистичный прогноз составит 13%-14% в среднем на 2016 год», — говорится в экономическом обзоре департамента.

Кроме того, аналитики фонда сделали прогноз по уровню внутреннего валового продукта (ВВП).

«В целом прогноз роста ВВП сохраняется на уровне 0,8%-1% на 2016 год, основываясь на средней цене на нефть в 43−45 долларов (2795−2925 руб.) за баррель. Официальный прогноз роста ВВП на 2016 год остается на уровне 0,5%, с потенциалом роста до 1% при условии, что средства, выделенные в рамках антикризисных мер, будут полностью освоены до конца года», — считают в «Самрук-Казына».

Между тем, согласно краткого аналитического обзора экономики Казахстана за январь-июль 2016 года, подготовленного Национальным банком страны, с валовым внутренним продуктом дела обстоят не самым лучшим образом.

«По предварительным данным, ВВП в 1 полугодии 2016 г. составил 19,4 трлн. тенге (3,88 трлн руб.), увеличившись в реальном выражении на 0,1% по сравнению с 1 полугодием 2015 г. Производство товаров сократилось на 0,2%, а производство услуг осталось без изменений, при этом налоги на продукты выросли на 3,5%. Доли производства товаров и производства услуг в ВВП за 1 полугодие 2016 года составили 35,4% и 58,2%, соответственно», — говорится в обзоре.

При этом отмечается, что по уровню роста ВВП за первое полугодие 2016 года Казахстан занял одно из последних мест среди стран СНГ.

«По данным Статистического комитета СНГ, среди стран СНГ максимальный рост ВВП в 1 полугодии 2016 г. по отношению к 1 полугодию 2015 г. отмечен в Узбекистане (рост на 7,8%). В Азербайджане, Белоруссии и Киргизии в 1 полугодии 2016 г. отмечено снижение ВВП на 3,4%, 2,5% и 2,3%, соответственно», — приводятся в отчете неутешительные цифры.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно прогнозам аналитиков американской корпорации Fitch Ratings, рост валового внутреннего продукта Казахстана по итогам 2016 года составит минус 1%.

При этом аналитики Standard & Poor’s прогнозировали нулевой рост ВВП Казахстана либо незначительно отрицательный, Нацбанк и правительство Казахстана — 0,5%, Евразийский банк развития (ЕАБР) — 0,9−1,2%, Moody's — 1%, ЕБРР предрек 1,2%, ING Bank — 1,9%.

Аналогичная ситуация обстоит и с прогнозами по уровню инфляции: Национальный банк обещал инфляционный коридор в пределах 6−8%, ЕБРР предсказывал 10%, ING Bank —12,9% Standard & Poor’s — не менее 13%, Moody's — 13−14%, Fitch Ratings — 16%, ЕАБР прогнозировал 16−17%.