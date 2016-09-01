Москва, 1 сентября, 2016, 13:30 — ИА Регнум. В сентябре 2016 года в Москве появятся дополнительные четыре выделенные полосы для общественного транспорта общей протяженностью 22 км, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. Новые «выделенки» потеснят автомобили на хордовых улицах на окраине столицы, где автобусами ежедневно пользуются до 500 тысяч человек.

Lesless Выделенная полоса для общественного транспорта

«Выделенные полосы для маршрутных транспортных средств введут в эксплуатацию на участках: Хорошевское шоссе — улица Мневники, улица Подольских Курсантов, Свободный проспект — улица Вешняковская (до пересечения с улицей Красный Казанец), Лианозовский проезд — Череповецкая улица — улица Лескова — улица Широкая», — отметили в пресс-службе.

Как пояснил глава департамента Максим Ликсутов, решение организовать новые полосы, выделенные для движения автобусов, основывается на итогах краудсорсинг-проекта «Наши маршруты». «С помощью неравнодушных горожан мы делаем городской транспорт Москвы еще удобнее и доступнее», — отметил он.

Также в ведомстве сообщили, что за пять лет в городе ввели 237,5 км выделенных полос.

Напомним, в 2015 году в Центре организации дорожного движения «ЦОДД» сообщили, что на проектирование «выделенок» на юге, востоке, севере и северо-востоке города потратят порядка 6,8 миллионов рублей.