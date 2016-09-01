В Москве увеличат протяженность выделенных полос на 22 километра
Москва, 1 сентября, 2016, 13:30 — ИА Регнум. В сентябре 2016 года в Москве появятся дополнительные четыре выделенные полосы для общественного транспорта общей протяженностью 22 км, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. Новые «выделенки» потеснят автомобили на хордовых улицах на окраине столицы, где автобусами ежедневно пользуются до 500 тысяч человек.
«Выделенные полосы для маршрутных транспортных средств введут в эксплуатацию на участках: Хорошевское шоссе — улица Мневники, улица Подольских Курсантов, Свободный проспект — улица Вешняковская (до пересечения с улицей Красный Казанец), Лианозовский проезд — Череповецкая улица — улица Лескова — улица Широкая», — отметили в пресс-службе.
Как пояснил глава департамента Максим Ликсутов, решение организовать новые полосы, выделенные для движения автобусов, основывается на итогах краудсорсинг-проекта «Наши маршруты». «С помощью неравнодушных горожан мы делаем городской транспорт Москвы еще удобнее и доступнее», — отметил он.
Также в ведомстве сообщили, что за пять лет в городе ввели 237,5 км выделенных полос.
Напомним, в 2015 году в Центре организации дорожного движения «ЦОДД» сообщили, что на проектирование «выделенок» на юге, востоке, севере и северо-востоке города потратят порядка 6,8 миллионов рублей.