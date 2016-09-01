Анкара, 1 сентября, 2016, 13:29 — ИА Регнум. Министерство обороны (МО) Турции отправило в отставку 820 военнослужащих, говориться в сообщении министерства обороны, опубликованном в Twitter, сообщает 1 сентября Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

В отставку было отправлено 820 военнослужащих сухопутных войск и военно-морских сил.

Напомним, что после попытки неудавшегося военного переворота в Турции 15 — 16 июля 2016 года, МО Турции отправило в отставку тысячи военнослужащих, начиная с высшего генералитета и заканчивая рядовым составом.

На данный момент 80 тыс. человек отстранены от выполнения своих обязанностей по подозрению в связях с заговорщиками.