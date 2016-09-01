Севастополь, 1 сентября, 2016, 14:07 — ИА Регнум. В Инкермане, который входит в состав Балаклавского района Севастополя, в 2017 году появится первая в России модульная больница. Об этом журналистам заявил и.о. директора департамента здравоохранения города Юрий Восканян, передает 1 сентября «Крыминформ».

Andreyst Строительство модульного здания

«В текущем году и в первом квартале следующего года мы планируем закончить монтаж и ввод в эксплуатацию первого в России модульного стационара с поликлиникой на 150 посещений в сутки», — сказал Восканян.

Новое модульное здание оснастят современным медицинскими оборудованием, а также подъемниками для маломобильных граждан, отметил и.о. директора департамента здравоохранения города.

«Аналога нет в Российской Федерации. Мы — первые», — подчеркнул Восканян.

Необходимость в возведении модульного стационара возникла после того, как в Инкермане была закрыта больница из-за ее аварийного состояния — строительство нового здания заняло бы, по словам Восканяна, до пяти лет.

При этом Инкерман не единственное место, где было закрыто медицинское учреждение по этой причине — аналогичная судьба постигла больницы в еще четырех районах Севастополя.

В мае Юрий Восканян указывал, что здания медицинских учреждений города изношены на 80−90%, в поликлиниках и больницах систематически не хватает места.

В связи с этим до 2020 года в Севастополе и его окрестностях планируется установить 5 модульных амбулаторий, 1 дневной стационар с поликлиникой и более 10 фельдшерско-акушерских пунктов.

Кроме того, ранее Восканян заявлял, что севастопольская скорая помощь получит в течение полутора лет 6 современных модульных подстанций. В мае 2016 года на Северной стороне Севастополя была открыта модульная подстанция скорой медпомощи — первая в России. Станция стоимостью 8 млн рублей обслуживает район численностью свыше 30 тысяч человек.