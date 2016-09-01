Ярославль, 1 сентября, 2016, 13:27 — ИА Регнум. Полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Александр Беглов назвал Ярославскую область одним из лидеров оборонной промышленности страны. Такая характеристика промышленному потенциалу региона была дана в ходе визита полпреда на рыбинский судостроительный завод «Вымпел», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Ярославской области.

31 августа Александр Беглов вместе с врио губернатора Ярославской области Дмитрием Мироновым посетили судостроительный завод «Вымпел» в Рыбинске. Предприятие специализируется на выпуске средне‑ и малотоннажных морских и речных судов и катеров военного и гражданского назначения.

В настоящее время на заводе идет серийное производство специализированных судов. В том числе боевых ракетных и патрульных катеров нового поколения, скоростных поисково-спасательных и пожарных. В этом году «Вымпел» спустил на воду два из четырех противодиверсионных катеров проекта 21 980 шифр «Грачонок». Их производство идет в рамках контракта с Министерством обороны. Также до конца года планируется провести сдачу двух больших катеров проекта 19 920 для гидрографической службы Военно-морского флота.

Завод продолжает строительство серии скоростных патрульных катеров «Мангуст» для Пограничной службы ФСБ России. Кроме того, рыбинское предприятие единственное в стране ориентировано на выпуск инновационного морского пассажирского судна на подводных крыльях «Комета 120М».

В ходе визита на завод Александр Беглов и Дмитрий Миронов осмотрели судосборочный цех, производственный участок малых катеров и опытное композитное производство.

«Ярославская область сегодня является одним из лидеров оборонной промышленности страны. Предприятия региона способны выполнять и выполняют сложнейшие задачи, поставленные государством», — отметил Александр Беглов.

Дмитрий Миронов при этом подчеркнул, что одна из основных задач — создание высокопроизводительных рабочих мест на оборонно-промышленных предприятиях.

«Мы видим, что все возможное руководство заводов для этого делает. Правительство региона, в свою очередь, готово к взаимодействию и намерено оказывать поддержку в решении этих вопросов», — сказал врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов.