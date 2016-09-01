Красноярск, 1 сентября, 2016, 13:31 — ИА Регнум. Глава города Красноярска Эдхам Акбулатов принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню знаний. Первый школьный звонок нового учебного года прозвенел для 100 тысяч юных красноярцев. Из них более 11 тысяч — это первоклассники, 4 тысячи — будущие выпускники одиннадцатых классов. Вдвойне значимым праздником День знаний стал для учащихся и педагогов гимназии №7, которая открыла свои двери после проведения капитального ремонта. Новый облик гимназии — подарок и к ее юбилею: в следующем году учреждению исполнится 75 лет. Этот учебный год гимназия № 7 начинает с участия в новом федеральном проекте создания всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Департамент информационной политики администрации города Красноярска День знаний в Красноярске

Форму юнармейца примерила на себя десятиклассница Виктория: «27 августа было посвящение в юнармейцы активных ребят из военно-патриотических клубов, и теперь у нас будут проходить общие сборы».

Старшеклассники в День знаний строят планы на будущее, а вот первоклассники по большей части знакомятся друг с другом, задают первому учителю различные вопросы и, конечно, волнуются. Маленькая Арина делится своими впечатлениями: «Я сегодня звонила в школьный звонок, и получилось очень громко, мне все хлопали. Мы долго готовились с мамой к этому празднику, складывали в рюкзак тетрадки, пенал. Я знаю, что в школе я буду учиться на пятерки и четверки».

Особые чувства испытывают и родители школьников. Мама будущего выпускника Надежда Логиновская сегодня отметила своеобразный серебряный юбилей. «Вот уже в 25-й раз я прихожу на первое сентября. Эту гимназию окончили мой старший и средний сыновья, а сегодня младший пошел в одиннадцатый класс. Для нас это не просто школа, а родной дом. И мы очень счастливы, что сегодня наш родной дом буквально начинает новую жизнь», — сказала она.

Занятия в обновленном учреждении начали и учащиеся школы №66. После торжественной линейки школьники показали главе города Красноярска Эдхаму Акбулатову свои красивые кабинеты, современную спортивную площадку, мастерские для уроков труда.

Департамент информационной политики администрации города Красноярска Школа №66, Красноярск

Отметим, что в текущем году в городе было капитально отремонтировано и открыто к первому сентября четыре школы.

«Более 2 тыс. красноярских школьников начали учебный год в обновленных, современных и безопасных зданиях. Что очень важно — с этого учебного года внедряются новые образовательные проекты, благодаря которым у школьников появляется все больше возможностей для саморазвития, получения всесторонних знаний, — сказал глава города Красноярска Эдхам Акбулатов, поздравляя красноярских школьников, педагогов и всех горожан с началом нового учебного года, — День знаний — это по-настоящему народный праздник, к которому сопричастны все красноярцы. Пусть новый учебный год для всех будет успешным!».