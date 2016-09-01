Большой Камень, Приморский край, 1 сентября, 2016, 13:27 — ИА Регнум. Первый замглавы Минэнерго Алексей Текслер не исключил корректировки прогноза министерства по добыче нефти.

ptra Добыча нефти

Прогноз Минэнерго предполагает добычу нефти в 2016 году на уровне 544 млн тонн, но может скорректировать его по итогам 9 месяцев, сообщил Текслер.

«Возможно, по итогам 9 месяцев обновим», — сказал первый замминистра.

Минэнерго допускает в дальнейшем возникновение дефицита нефти на рынке из-за сокращения инвестиций в ГРР.

Добыча нефти и газового конденсата в России в январе-июле 2016 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,7% — до 318 миллионов тонн, приводит данные Росстат.

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