Большой Камень, Приморский край, 1 сентября, 2016, 13:23 — ИА Регнум. От Восточного экономического форума все ждут новых стартов, инициатив, развития Дальнего Востока. Программа ВЭФ насыщена максимально конкретными деловыми предложениями. Об этом сегодня, 1 сентября, заявил журналистам глава Минвостокразвития Александр Галушка.

David-Design Флаг Японии

«Позиция России — открытость сотрудничества, мы рассчитываем, что на полях форума торгово-экономическим отношениям между Россией и Японией будет дан новый импульс», — отметил Галушка.

«То, что новая должность создана в Японии, говорит о том, что есть желание японского правительства интенсифицировать развитие отношений между странами. С момента встречи лидеров стран прошла большая работа, на ВЭФ результаты этого сотрудничества представим», — пояснил глава Минвостокразвития РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Японии Синдзо Абэ назначил Хиросигэ Сэко министром по делам сотрудничества с Россией в области экономики. Сэко будет совмещать этот пост с должностью министра экономики, торговли и промышленности.

Напомним, Восточный экономический форум учрежден Указом президента Российской Федерации Владимира Путина. В соответствии с Указом, Восточный экономический форум проводится ежегодно в городе Владивостоке. ВЭФ-2016 пройдет с 2 по 3 сентября. Основные задачи ВЭФ — укрепление связей международного инвестиционного сообщества, российского бизнеса, федеральных, региональных и местных органов власти.