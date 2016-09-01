Душанбе, 1 сентября, 2016, 13:19 — ИА Регнум. «Гражданская война в Таджикистане началась с мечетей того времени, со стороны некоторых мулл по инициативе Партии исламского возрождения Таджикистана, которая признана в соответствии с законодательством террористической, а ее деятельность в нашей стране запрещена», — заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон, выступая в госуниверситете Дангары сегодня, 1 сентября, на Уроке мира, с которого традиционно начинается новый учебный год и прямую трансляцию которого смотрят все учащиеся страны.

Ussuriysk Military Schoo Гражданская война в Таджикистане. 1992

Лидер нации напомнил о десятках тысяч погибших в гражданской войне, последствия которой до сих пор ощущают таджикские семьи.

«Нам не нужно терять политическую бдительность, информируя население и, в первую очередь, подростков и молодых людей о современных негативных процессах, защищая их от опасного влияния всяких чуждых течений и убеждений», — подчеркнул президент, напомнив о том, что «исламская религия, в частности ханафитское ее течение, является религией мира и согласия, гуманности».

С призывом «не терять политическую бдительность и с высоким патриотическим чувством обеспечить безопасность государства и нации» таджикский лидер уже обращался 18 июля к руководителям правоохранительных органов и силовых структур во время рабочего совещания.

Напомним, что Партия исламского возрождения Таджикистана, которая с сентября 2015 года объявлена в стране экстремистско-террористической организацией, а ее лидеры взяты под стражу по обвинению в организации попытки госпереворота, а позже приговорены к различным срокам заключения вплоть до пожизненного, входила в состав Объединенной таджикской оппозиции, подписавшей в 1997 году «Общее соглашение о мире в Таджикистане», что стало официальным окончанием пятилетней гражданской войны.