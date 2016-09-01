Село Туношна, Ярославская область, 1 сентября, 2016, 13:19 — ИА Регнум. В школу села Туношна под Ярославлем первого сентября пришло более 350 учеников. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, это 102-й по счету день знаний в старинном здании, построенном в 1914 году на деньги земства. Первоначально здание школы было рассчитано на 37 человек.

Алексей Яковлев ИА REGNUM Ученики уже торопятся на праздник

В 2011 году началось строительство нового здания, рассчитанного на 499 учеников, однако из-за проблем с подрядчиком оно было заморожено. Новое здание школы возведено: у него есть стены, крыша и окна, но учиться там нельзя.

Долгое время директор школы Светлана Балкова, родители и депутаты добивались возобновления строительства долгожданного здания. И добились: 31 августа власти региона объявили тендер на завершение строительства Туношенской школы. На это выделено 183 млн рублей.

«Учеников у нас много, и есть тенденция к росту. Существующие садики переполнены. Жители Ярославля активно перебираются жить за город, конечно, из окрестных деревень и поселков проще возить детей к нам, чем в Ярославль. Только школьный автобус у нас привозит 90 детей. У нас хороший состав учителей, в этом году пришла новая учительница английского. Даже состоятельные люди, переехавшие из Ярославля, довольны уровнем образования. Содержать старое здание очень накладно, помимо бюджетных денег активно привлекаем спонсоров. Все понимают, что школа в селе нужна, это — центр жизни. Надеемся, что когда будет построено новое здание, эти проблемы будут сняты», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM директор Туношонской средней школы Светлана Балкова.

Школа носит имя героя России Александра Селезнева, погибшего в Чечне бойца ОМОНа. Над школой «шефствует» УМВД России по Ярославской области. В этом году здесь впервые открыли класс юных полицейских. Педагоги считают, что это может помочь детям избежать многих соблазнов — сама форма, пусть и ненастоящая, дисциплинирует ребят.