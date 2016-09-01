Рига, 1 сентября, 2016, 13:18 — ИА Регнум. Для сокращения доли теневой экономики в Латвии с 2017 года планируется значительно ограничить наличные платежи в частных сделках, а также запретить выплату заработной платы наличными, сообщает портал Delfi.lv.

Images Money Нет наличным!

Предполагается, что ограничение при частных сделках в 2017 году может принести государственному бюджету дополнительные 100 тысяч евро. На такую же сумму чиновники рассчитывают и в 2018, и в 2019 годах.

Как сообщила Министр финансов Дана Рейзнеце-Озола, правительство концептуально поддержало идею ограничения наличных денег при частных сделках. Сумму предлагают ограничить 20 минимальными зарплатами. В настоящий момент это составляет 7400 евро. Сумма может увеличится до 7600 евро, когда с 2017 года минимальную зарплату поднимут до 380 евро.

Запрет будет распространяться на физических лиц, которые не ведут хозяйственную деятельность. Причём, указанное ограничение относится как к одной, так и нескольким операциям. Единственным исключением будут сделки, которые заключаются в виде нотариального акта. Но нотариусы, в таком случае, должны будут сообщать в налоговую администрацию о таких сделках.

По мнению специалистов, сделки, при которых проводятся расчёты наличными, считаются самым рисковыми, среди них высок уровень мошенничества, ухода от уплаты налогов и велика доля «отмывания» денег. Именно такого рода сделки, контролирующие организации не в силах проверить.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, на заседании Совета по борьбе с теневой экономикой 7 января 2016 года был утвержден проект «Плана борьбы госучреждений по обузданию теневой экономики на 2016 — 2020 гг.». В проект плана включены конкретные задачи, которые необходимо выполнить, чтобы к 2020 году уменьшить удельный вес теневой экономики в Латвии до среднего уровня ЕС — 18% внутреннего валового продукта.

Напомним, по данным исследования, проведенного экономистом, профессором австрийского Университета Йоханнеса Кеплера Фридрихом Шнейдером, размер теневой экономики в Латвии 9-ый среди 31 европейской страны. По данным этого исследования, в Латвии теневая экономика в 2015 году составляла 23,6% ВВП. По опубликованным в мае 2015 года данным исследования Центра долгосрочного развития SSE Riga, удельный вес теневой экономики в Латвии в 2014 году составлял 23,5% ВВП.

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