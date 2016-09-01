Вашингтон, 1 сентября, 2016, 13:16 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в случае своей победы на выборах готов создать специальную группу по депортации мигрантов из страны. Об этом, как передает ВВС, заявил миллиардер, выступая с программной речью перед многотысячной толпой в Фениксе (столица штата Аризона).

Jim Winstead Демонстрация против депортации

По его словам, специальное подразделение займется высылкой из США арестованных за преступления, но еще не осужденных иммигрантов.

При этом Трамп добавил, что властям США необходимо «отрезать» нелегалам все пути для получения гражданства.

«Те из них, кто желает находиться в США на легальных основаниях, должны сначала вернуться на родину», — считает кандидат в президенты.

В своей речи миллиардер также перечислил имена людей, которые стали жертвами нелегальных мигрантов в США.

«У убийц был длинный список предыдущих нарушений закона, но никого из них не выслали из страны», — сказал Трамп.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, недавно в Мехико состоялась встреча главы государства Энрике Пенья Ньето с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. В ходе беседы политики затронули тему возведения стены на границе Мексики и США. Вопрос о том, кто понесет расходы на строительство стены, остался открытым.

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