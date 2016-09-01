Канберра, 1 сентября, 2016, 13:16 — ИА Регнум. Специалисты из австралийского Университета Вуллонгонг нашли на юго-западе Гренландии останки живых организмов, которые могут являться самыми древними на планете. Возраст микробов, следы которых сохранились в горных породах, достигает 3,7 млрд лет, сообщается в журнале Nature.

bs Окаменелости. Скелет

На сегодняшний день ученые не пришли к единому мнению, когда именно на Земле появилась жизнь. По некоторым данным, первые микроорганизмы появились в первичном океане планеты около 3,4 млрд лет назад.

Геологи из Японии нашли следы живых организмов в образцах графита из формации Исуа в Гренландии возрастом 3,7 млрд лет. Австралийские ученые под руководством Аллена Натмэна подтверждают эту гипотезу. Они изучили химический состав строматолитов — окаменелостей, появившихся в результате послойного роста микроорганизмов — и пришли к выводу, что отличие их состава от окружающих пород говорит о влиянии на них древних микробов.