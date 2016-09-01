Москва, 1 сентября, 2016, 13:15 — ИА Регнум. Независимая антидопинговая комиссия Олимпийского комитета России (ОКР) сформирует предложения страны по реформированию мировой антидопинговой системы, заявил президент ОКР, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»). Комиссию возглавил Виталий Смирнов.

pixabay.com Допинг-контроль

«Я уверен, что комиссия способна подготовить очень серьезные предложения, в том числе, по реформированию всей антидопинговой системы в мире», — заявил Жуков.

По словам главы ОКР, в самом руководстве антидопинговых структур должен быть баланс: не только представители западных стран, но и других государств, в том числе России, должны входить в руководящие органы для того, чтобы участвовать в принятии решений.

На сегодняшний день деятельность представителей России в ВАДА приостановлена.

Первое заседание комиссии состоится 8 сентября.

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