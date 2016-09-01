Владивосток, 1 сентября, 2016, 13:05 — ИА Регнум. Закон об упрощенном визовом режиме в рамках свободного порта Владивосток заработает в 2017 году. Об этом сегодня, 1 сентября, заявил журналистам глава Минвостокразвития Александр Галушка.

morvesti.ru Cвободный порт Владивосток

«Законопроект уже готов, решение окончательное принято. Будем работать, чтобы закон был принят новой Госдумой. С октября приступим к работе над законом и надеюсь, что в следующем году он заработает», — отметил Галушка.

Ранее предполагалось, что упрощенный визовый режим будет запущен во Владивостоке с 1 июля 2016 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, федеральный закон «О Свободном порте Владивостока» вступил в силу 13 октября 2015 года. Тем не менее, введение одной из ключевых преференций порто-франко откладывается с 1 января. По сей день не заработал упрощённый визовый режим для иностранных граждан. По заявлению Минвостокразвития, преференция начнет действовать только после модернизации информационной системы «МИР», пограничных переходов и общего тестирования.

Напомним, режим порто-франко будет действовать на территории 15 муниципальных образований Приморского края: это Владивосток, Артем, Большой Камень, Находка, Партизанск, Уссурийск, Спасск-Дальний, а также Надеждинский, Шкотовский, Октябрьский, Партизанский, Пограничный, Хасанский, Ханкайский и Ольгинский районы края, включая их морские акватории.