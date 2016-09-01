Москва, 1 сентября, 2016, 13:02 — ИА Регнум. Ключевая ставка Банка России будет снижена два раза до конца 2016 года: в сентябре и в четвертом квартале, она составит 9,5% на конец 2016 года. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 сентября, об этом свидетельствуют данные макроэкономического консенсус-прогноза ведущих экономистов, опубликованного компанией Thomson Reuters.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Аналитики несколько улучшили за прошедший месяц ожидания в отношении перспектив экономического роста, курса рубля и инфляции в России. Так, консенсус-прогноз роста потребительских цен на 2017 год понизился наиболее заметно — до 5,1% с 5,7%, что позволило предполагать сокращение ключевой ставки Банка России в сентябре, а затем каждый квартал — на 0,5% до конца 2017 года.

К концу 2016 года ожидается инфляция 7,1%, отмечается в документе. Ранее, по итогам опроса в августе, эта цифра составила 7,2%.

Экономисты также считают, что ВВП сократится на 0,6% в 2016 году, что немного меньше, чем ожидавшееся в прошлом месяце снижение на 0,7%. Отметим, что именно цифра 0,6% заложена в проект уточненного прогноза МЭР, касающийся падения ВВП в 2016 году. Ранее официальный прогноз Минэкономики на 2016 год предполагал спад ВВП на 0,2% при стоимости нефти 40 долларов за баррель.

Курс рубля, согласно прогнозу, не претерпит значительных колебаний: опрошенные аналитики видят его на отметке 64,50 за доллар через 3 месяца и 64,25 за доллар — через 12 месяцев, осенью 2017 года.

Следующее заседание Совета директоров ЦБ, посвященное ключевой ставке, состоится 16 сентября.