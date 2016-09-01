Новосибирск, 1 сентября, 2016, 13:36 — ИА Регнум. Первое сентября для большинства людей — это волнующиеся первоклассники с букетами и белыми бантами, старшеклассники с умудренными опытом взглядами, счастливые и не очень лица учеников и родители, отправляющих своих чад на девять месяцев в школу и передающие их на воспитание, а кто-то даже на перевоспитание, учителям. Событие волнующее. Ведь что может быть милее и трогательнее семилетней девочки, в дрожащих руках у которой букет цветов, причем иногда такого размера, что и девочку-то из-за него не видно.

Полина Андреевская ИА REGNUM Осужденные сами устроили себе праздник в День знаний

А насколько трогательной может быть 32-летняя женщина, которая идет в первый класс? Да к тому же в школу, расположенную в исправительной колонии? Картина больше печальная. Однако и радости и волнения на лицах великовозрастных первоклассниц не меньше.

1 сентября в женской исправительной колонии №9 ГУФСИН России по Новосибирской области начался, как и у обычных школьников с торжественной линейки. Только без белых бантов и букетов цветов, вместо школьной формы — спецодежда.

Полина Андреевская ИА REGNUM Сегодня за парты сели 142 осужденные, отбывающие наказание в исправительной колонии №9

Сегодня школа на территории исправительной колонии распахнула двери для 142 осужденных женщин, 48 из них те, кому давно за 30. В школе 12 классов. Первый класс состоит всего лишь из двух учениц — одной 32 года. Эти первоклашки не умеют писать и читать и весь учебный год им придется учится элементарному — тому, что познают еще в раннем возрасте.

«Так сложилась моя судьба, что только сейчас я сажусь за школьную парту. Да, в свои 32 года я в первом классе, но мне не стыдно, — рассказала ИА REGNUM 32-летняя первоклассница. — Я верю, что знания, полученные в школе, пригодятся мне после освобождения, в личной жизни, в общении с семьей, детьми, а в будущем — с внуками».

По закону (ст. 112 Уголовно-исполнительного кодекса РФ) в школах исправительных колоний обязаны обучаться осужденные до 30 лет. Но есть желающие, в частности, в женской колонии №9, кому уже за 30 лет, но они сами захотели пройти обучение.

«Что ждем мы от этого нового учебного года? У коллектива дать женщинам достойные знания, у учащихся свои мечты. Очень надеюсь, наши планы совпадают», — отметила на линейке директор вечерней сменной общеобразовательной школы №8 при женской исправительной колонии №9 Марина Лаврова.

Полина Андреевская ИА REGNUM Как и в обычной школе, первосентябрьская линейка в колонии началась с официальной части

Те, кто доучатся в этой школе до 12 класса, получат возможность сдать ЕГЭ и, даже, дистанционно в стенах исправительных учреждения обучаться в Вузах, с которыми заключены контракты.

Полина Андреевская ИА REGNUM Вместо школьной формы на этих ученицах — спецодежда

По словам начальника ИК-9 ГУФСИН России по Новосибирской области Евгения Акимова, вот уже три года выпускники школы при колонии ЕГЭ сдают успешно. «Хочу отметить, что именно учащиеся нашей школы массово участвуют в ЕГЭ. Достижение такого результата стало возможно благодаря взаимному сотрудничеству воспитательного отдела учреждения и педагогического коллектива школы», — подчеркнул Акимов.

Полина Андреевская ИА REGNUM В школе, расположенной в исправительной колонии №9 Новосибирска, прошла торжественная линейка

Сотрудники исправительной колонии рассказали корреспонденту ИА REGNUM историю о том, что два года назад женщина закончила 12 класс в 55 лет. И к ней на выпускной бал приехал ее сын, который вернулся с армии. Она тоже сдавала ЕГЭ и стала одной из лучших по результатам в Октябрьском районе Новосибирска. Из максимальных 100 баллов она набрала 98.

«Учатся такие школьники прилежно. Они уже не дети и понимают, что время, которое проводят в стенах исправительного учреждения нужно проводить с пользой. Они могут учиться в первую смену, а во-вторую работать на производстве и зарабатывать себе зарплату. Кто-то обучается в профучилище, которое есть также на территории колонии. Понятно, что иногда приходится искать учителям подход, но в основном проблем с такими ученицами нет», — отметила ИА REGNUM старший инспектор пресс-службы ГУФСИН России по региону Вера Сухушина.

Полина Андреевская ИА REGNUM Разыгрывали целые сцены

После официального построения осужденные устроили танцевальный флеш-моб.

Полина Андреевская ИА REGNUM Танцевали

Полина Андреевская ИА REGNUM Устроили массовый танцевальный флеш-моб

Полина Андреевская ИА REGNUM Осужденные сами придумывали все танцевальные движения

Длился он недолго — около 10 минут, но его с уверенностью можно назвать масштабным. Около 100 женщин исполнили подряд несколько зажигательных танцев.

Полина Андреевская ИА REGNUM Различные «па»

Полина Андреевская ИА REGNUM И построения

Кульминацией стало построение участниц с демонстрацией российского триколора.

Полина Андреевская ИА REGNUM Кульминацией стал вынос российского триколора

Полина Андреевская ИА REGNUM Демонстрацией российского флага завершилась торжественная линейка

После был общешкольный классный час и театрализованное представление.

Полина Андреевская ИА REGNUM После официальной части женщин ждал общешкольный классный час и театрализованное представление

Полина Андреевская ИА REGNUM Театрализованное представление