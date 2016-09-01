Ереван, 1 сентября, 2016, 13:00 — ИА Регнум. Гражданину Армении политологу Степану Григоряну запрещен въезд на территорию Российской Федерации до 2030 года. В распространенном Григоряном заявлении отмечается, что 30 августа в московском аэропорту «Шереметьево» его задержали пограничники, которые и официально уведомили его о запрете.

Личная соцстраничка Григоряна Степан Григорян

«Целью моего желания въехать на территорию России было посещение одного из московских кладбищ, где в октябре 2014 года был похоронен мой отец Геворк Григорян. В моем распоряжении было лишь около десяти часов, так как уже ночью того же дня я должен был вылететь назад в Ереван. Однако я не смог въехать на территорию России, поскольку был задержан российскими пограничниками. Как оказалось, мне запрещен въезд в Россию до 2030 года, о чем меня уведомили российские пограничники», — говорится в заявлении.

По его мнению, в связи с тем, что он не вел никакой деятельности в России в последние двадцать лет, причина запрета связана с 9-м пунктом 26-й статьи закона «О порядке выезда и въезда в Российскую Федерацию». Данный пункт закона регламентирует порядок «выдворения иностранных граждан, которые участвуют в деятельности международных организаций, не желательных на территории России».

Григорян возглавляет в Армении общественную организацию «Аналитический центр по глобализации и региональному сотрудничеству». По его свидетельству, НПО активно сотрудничает с европейскими общественными организациями, аналитическими центрами и разными фондами.

«Мы не скрываем, что будущее армянского народа мы видим в европейской семье, опирающейся на демократические ценности. Очевидно, что решение российских властей было политически мотивированным. Известно, что Россия хочет и в Армении подавить деятельность независимых институтов гражданского общества», — заявляет политолог.

Он также обещает добиться восстановления своих прав, для чего уже обратился в МИД Армении.