Москва, 1 сентября, 2016, 12:58 — ИА Регнум. В рамках уголовного дела о двойном убийстве, совершенном на северо-востоке столицы, назначены судебно-медицинские экспертизы, сообщает 1 сентября Главное следственное управление СК РФ по Москве.

presslife.ru Следственный комитет Российской Федерации

По данным следствия, ночью в квартире жилого дома по улице Римского-Корсакова были найдены тела 89-летнего мужчины и его 54-летней дочери с признаками насильственной смерти. В совершении преступления подозревается 29-летний сын погибшей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, молодой мужчина, предположительно, страдает психическим расстройством. В настоящее время его местонахождение устанавливают правоохранители.