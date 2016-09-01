Большой Камень, Приморский край, 1 сентября, 2016, 12:55 — ИА Регнум. Более 210 соглашений планируется подписать на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Об этом сегодня, 1 сентября, заявил глава Минвостокразвития РФ Александр Галушка.

kremlin.ru Владимир Путин выступает на Восточном экономическом форуме. 2015

«На текущий час планируется подписать 210 соглашений на полях форума, новая цифра — суммарные инвестиции свыше 1,7 триллиона рублей. Посмотрим по итогам форума, сколько будет», — сказал Галушка.

Как сообщало ИА REGNUM, Восточный экономический форум учрежден Указом президента Российской Федерации Владимира Путина. В соответствии с Указом, Восточный экономический форум проводится ежегодно в городе Владивостоке. ВЭФ-2016 пройдет с 2 по 3 сентября. Основные задачи ВЭФ — укрепление связей международного инвестиционного сообщества, российского бизнеса, федеральных, региональных и местных органов власти.