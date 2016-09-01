Большой Камень, Приморский край, 1 сентября, 2016, 12:55 — ИА Регнум. Замглавы правительства РФ Дмитрий Рогозин поддержал проект по строительству металлопроизводящего и металлообрабатывающего комплекса на Дальнем Востоке, продукция которого будет использоваться на судостроительном комплексе"Звезда».

Russian.dissident Судостроительный комплекс «Звезда». Макет

Покупка соответствующего оборудования и установка его рядом с судоверфью позволит «не связываться с длительной логистикой, а просто сделать уже сбыт забронированным предприятием», цитирует Рогозина РИА «Новости». «Такая работа проведена «Роснефтью», и мы это предложение поддерживаем», — отметил вице-премьер.

Компания «Роснефть» предлагает построить металлопроизводящий и металлообрабатывающий комплекс, продукция которого будет использоваться на судостроительном комплексе «Звезда». Глава компании Игорь Сечин на совещании по судостроению с участием президента России Владимира Путина отметил, что строительство металлообрабатывающего и металлопроизводящего комплекса планируется в непосредственной близости от верфи, уже отобран соответствующий участок земли на расстоянии порядка 100 километров от судостроительного комплекса «Звезда», рядом с перевалочным комплексом.