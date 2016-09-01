Минск, 1 сентября, 2016, 12:55 — ИА Регнум. Сегодня, 1 сентября, вступило в силу постановление Совмина Белоруссии, согласно которому отменяются ограничения на вывоз бензина и дизельного топлива за пределы республики, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

autoflit.ru Канистры с бензином

Напомним, ограничения на вывоз моторного топлива были приняты во время кризиса 2011 года в Белоруссии, когда стремительно падавший белорусский «зайчик» оживил обывательские инстинкты «лихих 90-х». Пока руководство постсоветской республики делало вид, что кризиса нет, а есть «временные трудности и неурядицы», граждане тратили белорусские рубли на скупку различных товаров. Вскоре дефицит валюты возродил чёрный рынок и касту валютчиков, с полок магазинов стали исчезать импортные товары. Вслед за СКВ и импортными товарами стали исчезать товары долговременного пользования белорусского производства, например — холодильники, в которых большая доля импортных комплектующих. Начался стихийный вывоз товаров за границу, с чем руководство Белоруссии долго мириться не могло. В итоге были введены ограничения на вывоз товаров.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, постановление Совмина Белоруссии об ограничении вывоза за границу моторного топлива было принято в ноябре 2011 года. Таможенникам поручалось следить за частотой выездов граждан за границу и замерять уровень топлива в бензобаках их автомобилей. Если гражданин выезжал за границу чаще одного раза в восемь дней, то он должен был уплачивать пошлину на топливо. Ограничения также касались автобусов и грузовиков, что привело к возмущению «дальнобойщиков», привыкших недорого заправляться в Белоруссии по пути в Польшу и Прибалтику.

Для многих жителей приграничных районов вывоз бензина и солярки в Польшу, Литву и на Украину был повседневным бизнесом. Особой популярностью у них пользовались иномарки с большими бензобаками, а некоторые даже дополнительно переоборудовали автомобили под большие ёмкости перевозимого топлива. «Бензовозы» одно время были настолько популярны, что вильнюсские таксисты заправлялись строго белорусским топливом и курили только белорусские сигареты. Во время текущего кризиса власти Белоруссии вновь внезапно задумались о самозанятости населения, решив поступиться прибылями госконцерна «Белнефтехим».