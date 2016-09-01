Москва, 1 сентября, 2016, 12:49 — ИА Регнум. Московский городской суд отказался заменить оппозиционеру Алексею Навальному, осужденному по так называемому делу «Ив Роше», условный срок наказания на реальный, сообщает 1 сентября РАПСИ.

usman48.ru Забор исправительной колонии

Постановлением судьи решение Люблинского суда Москвы, ранее отклонившего ходатайство ФСИН о замене наказания Навальному, оставлено без изменений. Апелляционное представление прокуратуры оставлено без удовлетворения.

Отмечается, что в ходе заседания прокурор выступал за замену наказания Навальному на реальный срок, объясняя это систематическими правонарушениями со стороны фигуранта. Защитник оппозиционера возражал против ходатайтва о помещении Навального в колонию. Сам Алексей Навальный в зале суда отсутствовал.