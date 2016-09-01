Астрахань, 1 сентября, 2016, 12:45 — ИА Регнум. 380 жилых домов в поселке Кирикилли под Астраханью остались без газа накануне, 31 августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Причиной отключения стало повреждение газовой трубы среднего давления на улице 4-й Черниговской накануне вечером.

Работы по ликвидации аварии начались утром 1 сентября. Как обещают в МЧС, подачу газа во все дома возобновят в первой половине дня 1 сентября.