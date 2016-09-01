Москва, 1 сентября, 2016, 12:42 — ИА Регнум. Правовая проблема с признанием Крыма как части России не существует. Об этом 1 сентября в ходе выступления в МГИМО заявил глава МИДа РФ Сергей Лавров.

Иван Айвазовский. Крым Гурзуф

«Никакой правовой проблемы с признанием нашими западными партнерами вхождения Крыма, его воссоединения с Российской Федерацией, не существует», — сказал Лавров.

По его словам, у западных стран «нет политической воли, есть очевидное политическое желание использовать эту ситуацию в той линии, которая проводилась Западом под предводительством США давно, задолго до Украины. Линии на сдерживание Российской Федерации».

Лавров вновь подчеркнул, что воссоединение Крыма с Россией «произошло в полном соответствии с международным правом».

Министр напомнил о существовании декларации Генеральной ассамблеи ООН «О принципах международного права, касающихся дружественных отношений между государствами» от 1970 года, согласно которой создание суверенного независимого государства, свободное присоединение государства или объединение с ним, а также установление любого другого политического статуса, свободно определенного народом, является формами осуществления этим народом права на самоопределение.

Он также отметил, что авторы декларации не забыли о существовании принципа территориальной целостности государства: «В декларации записали, что одновременно нужно уважать территориальную целостность государства, из которого выходят, но лишь в том случае государство имеет право на полную поддержку территориальной целостности, если в рамках этой целостности государство обеспечивает всем живущим на этой территории право на самоопределение».

Лавров объяснил один из главных принципов законности крымского референдума: «Украинское государство лишило крымский народ права на самоопределение».

Министр также рассказал, почему Запад боится смотреть на Крым сквозь призму Косово: «Наши западные партнеры как черт от ладана бегут от любого предложения анализировать то, что произошло в Крыму через призму того, что они сделали в Косово».

Лавров рассказал, что Запад делает упор на особенность случая с Косово, «хотя сравнения более чем уместны», поскольку в Косово не было референдумов и физической угрозы косовским албанцам.

Напомним, так называемая «республика Косово» объявила о своей «независимости» в 2008 году. Российская Федерация и ряд других государств не признают независимость «Косово».