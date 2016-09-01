Москва, 1 сентября, 2016, 12:42 — ИА Регнум. Представители Следственного комитета России провели переговоры с Генеральной прокуратурой Египта по вопросам расследования террористического акта на борту воздушного судна Airbus A321, сообщается на сайте СК РФ

Sergey Korovkin 8 Самолёт А321, потерпевший крушение. Фотография 2014 года

В ходе визита представители Главного управления по расследованию особо важных дел и управления международно-правового сотрудничества СК России провели ряд рабочих встреч с Генеральным прокурором Арабской Республики Египет Набилем Садеком, его заместителем, курирующим уголовное расследование авиакатастрофы, другими высокопоставленными должностными лицами органов прокуратуры и подразделений, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность, сотрудниками судебно-экспертных учреждений и Министерства гражданской авиации Египета.

По результатам встреч стороны договорились о дальнейшей совместной работе по установлению обстоятельств авиакатастрофы. Между Следственным комитетом РФ и Генеральной прокуратурой Арабской Республики Египет подписан меморандум о взаимодействии по расследованию данного теракта.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа в очередной раз Египет посетила комиссия Минтранса Ространснадзора России. Члены комиссии провели инспекцию безопасности аэропортов, а также проверили курортные отели в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе.

Напомним, власти РФ приостановили полеты в Египет в ноябре 2015 г., после теракта на борту российского воздушного судна, выполнявшего рейс из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. Ответственность за гибель более 220 человек тогда взяли на себя представители террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).