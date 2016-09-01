Вологда, 1 сентября, 2016, 12:40 — ИА Регнум. В первом полугодии 2016 года среднесписочная численность работников на Вологодчине составила 377,6 тыс. человек, что на 2,4% меньше чем годом ранее, рассказали корреспонденту ИА REGNUM в Вологдастате.

Александр Дейнека. Загадка старику (фрагмент). 1926

Больше всего сокращение коснулось производителей транспортных средств и оборудования — количество работающих в этой сфере снизилось на 20,1%. На 17% уменьшилось число работников в организациях по производству электрооборудования, электроники и оптики, а в сфере металлургического производства и производства готовых металлических изделий снижение составило 10,7%. Это статистики связывают в том числе и с общим спадом в экономике.

«При этом число занятых на предприятиях обработки древесины и производства изделий из дерева в регионе увеличилось на 10,7%, а в организациях, занимающихся операциями с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг рост составил 4,9%. В производстве машин и оборудования сотрудников стало больше на 3,1%, в оптовой торговле — на 1,9%», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Вологдастате.

Параллельно с уменьшением количества работников, в области незначительно снизилось количество безработных. К концу первого полугодия на учете в службе занятости находились 10 тыс. безработных вологжан. Таким образом уровень зарегистрированной безработицы в регионе составил 1,6% (как уже сообщало ИА REGNUM, в первом квартале 2016 года этот показатель равнялся 1,7%). При этом на 100 вакансий приходится 84 не занятых трудовой деятельностью вологжан.

Добавим, что среднемесячная начисленная заработная плата в I полугодии 2016 года в Вологодской области составила 29 017 рублей. В сравнении с предыдущим годом, с учетом индекса потребительских цен, она сократилась на 1%.

В регионе сохраняется разрыв в оплате труда в разных сферах экономики. Так, уровень зарплаты работников текстильного и швейного производства ниже среднеобластного в 3 раза, у сотрудников гостиниц и ресторанов, рыболовства и рыбоводства — почти в 2. А вот у «химиков» зарплата почти в 2 раза превысила среднеобластной показатель. Аналогичная ситуация у металлургов и производителей металлических изделий — заработная плата в 1,9 раза больше среднеобластной.