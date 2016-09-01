Сингапур, 1 сентября, 2016, 12:41 — ИА Регнум. Житель Сингапура Ли Цзе Юн, обвиняемый в похищении матери миллионера Лим Хок Чи, предстал перед судом, сообщает 1 сентября CNA.

Joe Gratz Суд

Ли Цзе Юн похитил Нг Ли Пох, 80-летнюю мать миллионера Лим Хок Чи, с целью получения выкупа в 2 млн долларов. Нг Ли Пох находилась в руках похитителя 12 часов. После получения денег и освобождения заложницы Ли Цзе Юн был задержан полицией.

Обвиняемый утверждает, что и не думал причинять вреда заложнице.

Находясь на скамье подсудимых, Ли Цзе Юн сказал: «Я только хотел пошантажировать сына (Лим Хок Чи) и посмотреть, даст он выкуп или нет».

Если суд вынесет обвинительный приговор, Ли Цзе Юн может быть приговорен к виселице или пожизненному заключению. Приговор должен быть вынесен через четыре недели.