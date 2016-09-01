Красногорск, 1 сентября, 2016, 12:59 — ИА Регнум. За август в Московской области было зафиксировано более 100 нарушений природоохранного законодательства. Ущерб, нанесенный окружающей среде превысил 490 миллионов рублей. Наиболее вопиющие случаи относятся к незаконной недродобыче и обращению с отходами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства экологии области.

ajs63 Мусор

После более чем 800 проверок соблюдения природоохранного законодательства в Подмосковье сумма наложенных на нарушителей штрафов составила 5,6 млн рублей. Всего было выявлен 101 факт нарушения законодательства, в том числе 17 фактов нарушений, связанных с обращением с отходами, и 7 фактов незаконной недродобычи. Ущерб окружающей среде оценен в 495 млн рублей.

Наибольшее количество обращений на нарушения закона в августе поступало от жителей Солнечногорского, Люберецкого, Щелковского, Одинцовского, Ногинского, и Наро-Фоминского районов области.

Как, в свою очередь, корреспонденту ИА REGNUM сообщила координатор движения «Мусора.Больше.Нет» Анжела Пиаже, наибольшей проблемой в сфере экологии не только области, но и всей страны остаются мусорные свалки, которые способны быстро причинить вред окружающей среде.

«Самые вопиющие нарушения — незаконные свалки и незаконное захоронение опасных отходов. Это все волнительно потому, что способно за короткий период нанести серьезный урон местной экосистеме и это коснется нас всех. Опасные вещества, грунтовые воды и так далее. Сделать это очень быстро. Горящие свалки, которые отравляют все вокруг. Это — простые, бытовые вещи, которые часто делаются людьми», — отметила Пиаже.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прошлогодний рейтинг нарушений природоохранного законодательства показал, что в сентябре 2015 года в области было также отмечено свыше 100 фактов нарушений на сумму в 74 миллиона рублей. Сумма наложенных штрафов тогда составила 9,8 миллиона рублей.