Первоуральск, Свердловская область, 1 сентября, 2016, 12:45 — ИА Регнум. Школы Свердловской области сегодня, 1 сентября, встретили 450 тыс. учащихся. Из них 55 тыс. юных свердловчан впервые переступили школьный порог — впереди у них длинная, трудная и интересная дорога к знаниям, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Комаров ИА REGNUM Врата знаний

Среди школ, которые встретили юных уральцев, есть совсем старые, старше 50 лет, а есть и совершенно новые, как открытая в августе 2016 года школа в Академическом жилом районе Екатеринбурга. Школа №9 города Первоуральска — сравнительно молодая. Корреспондент ИА REGNUM в середине 1980-х был свидетелем её строительства, а в 2016-м наблюдал за тем, как она преображалась до неузнаваемости. Капитальный ремонт, который провели летом, оказался очень кстати к её 30-летнему юбилею. Рабочие изменили цветовую гамму внешних стен здания, поменяли школьный забор, создали удобные тротуары…

Александр Комаров ИА REGNUM Старый-новый фасад

Но сделано не всё, что хотелось. Часть работ планируется выполнить в следующем, 2017 году.

Александр Комаров ИА REGNUM Обновлённая школа готова принять учащихся

«Девятка» стала одной из шести школ Первоуральска, в которых летом 2016 года провели капитальный ремонт. Сегодня, 1 сентября, она встречала своих детей. Первые школьники потянулись к красивому зданию ещё за два часа до торжественной линейки. Примечательно, что почти у всех в руках были воздушные шарики. Цветы тоже были, но в ничтожно малом количестве. Отметим, одна из школ Екатеринбурга и вовсе отказалась от цветов в День знаний. Вместо их покупки родителям было предложено потратить деньги на благотворительность. Эта акция уже вызвала возмущение некоторых торговцев цветами, переживающих за свои драгоценные карманы и кошельки.

Александр Комаров ИА REGNUM Врата знаний

Не все дети шли в школу с желанием. Один первоклассник прямо заявил своей матери, что не хочет туда ходить. «Значит, будешь подметать улицы», — мудро констатировала женщина. Перед входом в школу собрались десятки мальчишек, девчонок и их родителей. Торжественная линейка открылась исполнением гимна России.

Александр Комаров ИА REGNUM На торжественную линейку пришли и бывшие, и будущие школьники

Директор школы Ольга Бездушная в своём выступлении отметила, что в 2016 году школьный порог переступят 105 первоклассников. Это больше, чем когда-либо за последние годы, пояснила руководитель.

Александр Комаров ИА REGNUM Мало цветов, море шаров

Тёплая погода соответствовала атмосфере праздника. В конце торжественной линейки в небо взмыли десятки разноцветных шаров.

Александр Комаров ИА REGNUM Торжественный финал

Впереди у детей и подростков целый год в школе, для кого-то первый, а для кого-то и последний.