Нальчик, 1 сентября, 2016, 12:37 — ИА Регнум. Спасательная операция по поиску туристов из Бельгии завершена. Накануне, 31 августа, около 16:30 спасатели обнаружили альпинистов и начали их транспортировку. Однако во время спуска женщина скончалась. К 19:00 ее тело эвакуировали на базу Терскол.

Архип Куинджи. Эльбрус вечером. 1898-1908

Как сообщили ИА REGNUM 1 сентября в пресс-службе регионального управления МЧС, также был осуществлен спуск бельгийского альпиниста, который получил травму от ледоруба в области живота. Его доставили в Центральную районную больницу города Тырныауза.

Напомним, информация о том, что два иностранных туриста пропали в Кабардино-Балкарии, поступила в МЧС вчера, 31 августа, около полудня. При восхождении граждане Бельгии сорвались с Эльбруса с высоты около 5200 метров над уровнем моря. Альпинисты совершали восхождение в составе зарегистрированной группы из 19 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в тот же день утром в Кабардино-Балкарии сорвался при восхождении турист из Испании. Его поиски в районе горы Тютю-су в Эльбрусском районе республики велись до вечера и были приостановлены в связи с плохими погодными условиями. Сегодня утром, 1 сентября, поиски иностранного альпиниста возобновлены.