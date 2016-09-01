Москва, 1 сентября, 2016, 14:06 — ИА Регнум. В суворовском военном училище (СВУ) Москвы отмечают День знаний. Первый день нового учебного года начался у суворовцев с торжественного построения. В праздничных мероприятиях принял участие первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов, который поздравил воспитанников училища с началом нового учебного года и зачитал обращение министра обороны генерала армии Сергея Шойгу, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM День знаний в Московском Суворовском училище

Дарья Антонова ИА REGNUM День знаний в Московском Суворовском училище

«В этот знаменательный день я вас особо хочу поздравить именно с этим вашим выбором, — сообщил Цаликов. — Задача наша состоит в том, чтобы мы хорошо жили, чтобы страна наша процветала. И это зависит только от нас с вами, от нашей активности, правильной позиции, поведения». Он отметил, что суворовцы могут все это получить в стенах столичного СВУ, имеющего славную традицию, существующую с 1944 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM День знаний в Московском Суворовском училище

После поздравления столичных суворовцев первый замглавы оборонного ведомства возложил цветы к памятнику Александру Суворову.

Дарья Антонова ИА REGNUM Федор Конюхов на торжественной линейке в день знаний в Московском Суворовском училище

Также в праздновании Дня знаний приняли участие российский путешественник Федор Конюхов, администрации района, ветераны.

Дарья Антонова ИА REGNUM Первое занятие в новом учебном году для суворовцев

Напомним, за время существования московского СВУ в его стенах прошли обучение более 12 000 суворовцев, 9 из которых в дальнейшем были удостоены высоких званий — героев Советского Союза и Российской Федерации.