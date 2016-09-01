Чита, 1 сентября, 2016, 12:34 — ИА Регнум. В Чите правоохранители задержали местного жителя, подозреваемого в убийстве 10-летнего мальчика и нанесении тяжелых увечий его сестре. Мужчина признался, что поссорился с детьми на дачном участке и забил их молотком, сообщает следственное управление СК РФ по Забайкальскому краю.

Victor Задержание

Вечером 31 августа оперативники установили, что к совершению преступления может быть причастен 35-летний мужчина, проживавший в Черновском районе рядом с местом происшествия. После задержания подозреваемый признался, что поссорился с детьми «на почве взаимных обвинений в краже произрастающих на участках овощей».

В ходе ссоры злоумышленник избил детей молотком. Предполагается, что при этом мужчина был пьян. В настоящее время девочка находится в реанимации в тяжелом состоянии. Расследование уголовного дела продолжается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жители Читы, отправившие детей на дачный участок поливать растения, не дождались их и отправились на поиски. Тело мальчика с рублеными ранами было найдено в теплице на участке, рядом лежала его 12-летняя сестра.